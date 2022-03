Patrícia deixa recado no grupo, ou seja ela tem seu telefone sim, Tiago

Após saída do brother prima faz homenagem sobre atitude em grupo dos Abravanel

Será que essa relação é tão distante assim, Tiago? Dentro do BBB22 o ator deixou muito claro seu distanciamento da família Abravanel, ainda puxou o nome de Patrícia. “Se bobear não tem nem meu número”, disse o paulista.

Patrícia Abravanel rasga elogios a Tiago Abravanel em publicação no Instagram (Foto: Reprodução)

Ela, por sua vez, ficou emocionada com a saída do primo e rasgou elogios em publicação no Instagram dedicada ao ator.

Na legenda a apresentadora escreveu. “Ti você foi corajoso por seguir seu coração. Tanto na hora de entrar quanto na hora de sair. Baita saída linda! Emocionante! Escrevi isso no grupo ontem, mas quero deixar aqui com todo meu amor”, completou.

Fiquei foi curiosa para saber as conversas que rolam nesse grupo dos Abravanel (risos).