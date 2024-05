Patrícia Poeta revela desafios na cobertura da tragédia do Rio Grande do Sul

Amores, mais cedo contei para vocês sobre o relato que a jornalista Patrícia Poeta deu a respeito do que está vivenciando durante a cobertura de tudo o que está acontecendo no nosso amado Rio Grande do Sul, graças às tragédia climática que está acontecendo.

Diante disso, em relato à revista Quem, Patrícia destacou os desafios que ela e sua equipe estão enfrentando para fazer a cobertura jornalísticas dos ocorridos diretamente de Porto Alegre

“Aqui falta energia elétrica e a água é pouca. Na verdade, tudo é pouco. Peço que mandem água, comida, roupas, colchões e remédios para a região. O básico, como água para uso no banheiro, é escasso. Se não puder doar, ore, pois toda energia positiva é necessária”, revelou a jornalista.