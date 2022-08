Patrícia Poeta mostra números do Encontro: “Combatendo as fake News”

Quando o mesmo programa continua, com apresentadores diferentes, não tem como não ter comparações, mas pelo jeito Patrícia Poeta não gostou muito de alguns comentários. A apresentadora do novo Encontro, rebateu as criticas que vem sofrendo sobre a audiência do programa: “Combatendo as fake news…com números minuciosos da audiência que acabei de receber, referentes à semana passada (sim, os dessa semana têm sido melhores ainda!!!)”, escreveu ela em suas redes sociais.

E o desabafo ainda continuou: “Chega de boatos maldosos e mentiras. Coisa feia de gente má… que só deseja o mal pro outro. Que vergonha!”, criticando alguns comentários sobre a má audiência do programa e a falta de patrocinadores.

No mesmo post, ela agradeceu aos telespectadores: “Aproveitando o tempo e o espaço na sua timeline pra agradecer também pelo carinho e pela audiência! Gratidão por me permitir entrar na sua casa, fazendo o que amo – e com uma equipe incrível que trabalha, incansavelmente, todos os dias! Uma noite abençoada pra todos nós! Seguimos combatendo o ódio com paz e amor.” Concluiu Patrícia.