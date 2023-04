Patrícia Poeta ignora polêmica com Manoel Soares e apresenta ‘Encontro’ sozinha

Apresentadora seguiu o comando do ‘Encontro com Patrícia Poeta’ sozinha e ignorou as polêmicas envolvendo ela e seu colega de apresentação

Se muitos acreditaram que Patrícia Poeta usaria o espaço do ‘Encontro’ para falar sobre a sua relação com Manoel Soares, se enganaram! A musa apareceu na apresentação do programa matinal da Globo sozinha e não nem tocou no assunto do bafafá que deu nas redes sociais diante do corte que ela deu no apresentador que divide palco com ela.

Pelo contrário do que muitos acreditaram, ela apareceu bem nervosa e poucas ideias para o que acontecia nas redes sociais enquanto ela seguia com a apresentação.

“Gente, cadê o Manoel no programa de hoje? Achei que no mínimo a Patrícia iria pedir desculpa dele no ao vivo. Preferiram não colocar ele hoje? “, disse um internauta nas redes sociais.