Patrícia Poeta desmente briga com Manoel Soares: “Está tudo ótimo. Que briga, gente?”

Ao chegar ao leilão beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr., Patricia não deixou de falar sobre o seu colega de bancada

Conta tudo e não esconde nada! Patrícia Poeta deu o que falar ao chegar no leilão beneficente de Neymar e ser questionada sobre as brigas com Manoel Soares. Ela desmentiu todos os boatos e chamou a atenção para a causa do leilão.

“Está tudo ótimo. Que briga, gente? Não tem isso […] Nós estamos aqui para ajudar crianças em situação de vulnerabilidade. Todos nós estamos unidos em prol do bem, não para falar de maldade, disseminar fofocas falsas”, disse.

Hugo Gloss ainda perguntou sobre a possível saída de Manoel do ‘Encontro’ para o ‘Papo de Segunda’. “Isso aí você tem que perguntar pra Globo”, concluiu.