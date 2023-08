Patrícia Lélis: “Já avisei ao Eduardo Bolsonaro, não gosto de homem burro, corrupto, brocha e pau pequeno”

Ela revive denuncia de estupro contra Marco Feliciano e coloca Flávio Dino contra a parede, cobrando explicações sobre o arquivamento do caso

É de babado que vocês gostam? Então prestem atenção nesse! Vocês lembram que em 2016 a jornalista e ex-namorada do deputado Eduardo Bolsonaro, Patrícia Lélis, denunciou o deputado e pastor Marco Feliciano por tentativa de estupro?

Pois bem, nesta quinta-feira (24), através do seu twitter, a jornalista reviveu o caso, afirmando que, na época, muitas pessoas, incluindo o seu ex-namorado, tentaram lhe silenciar, em busca de defender Feliciano.

“Eu fui estuprada e agredida por Marco Feliciano. Todos do partido PSC sabiam e tentaram me silenciar, inclusive Eduardo Bolsonaro que hoje na CPMI dos atos antidemocráticos usou do meu nome para tentar defender Feliciano”, iniciou a jornalista, que, continuando, garantiu que ela não foi a única vítima do pastor. “Eu não fui a única vítima, depois de mim outras mulheres também relataram episódios de assédio envolvendo Marco Feliciano.”

Por fim, a jornalista afirma que seu ex, Eduardo Bolsonaro, mesmo após tantos anos, não consegue tirar o seu nome da boca, fazendo de tudo para não esquecê-la, e debochando da cara do deputado federal, ela pede que ele a esqueça e a deixe em paz.

“O que mais me choca é que depois de tudo e depois de anos o @BolsonaroSP não consegue tirar meu nome da boca, tá sempre procurando uma oportunidade para falar meu nome, pra se lembrar de mim, e o pior que faz tudo isso publicamente. Eu já disse pra ele há anos que eu realmente não gosto de homem burro, corrupto, brocha e pau pequeno. Vê se me esquece e me deixa em paz!”, concluiu Patrícia.

Eu fui estuprada e agredida por Marco Feliciano. Todos do partido PSC sabiam e tentaram me silenciar, inclusive Eduardo Bolsonaro que hoje na CPMI dos atos anti-democráticos usou do meu nome para tentar defender Feliciano. Eu não fui a única vítima, depois de mim outras mulheres… — Patrícia Lélis 🇧🇷 (@lelispatricia) August 24, 2023

Não contente, em outra publicação, a jornalista também resolveu cobrar um posicionamento do Senador e Ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, por ter arquivado sua denúncia contra Feliciano, sem ao menos dar uma explicação jurídica.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Oi @FlavioDino queria te perguntar quando vão investigar o Feliciano pelos crimes de estupro e assédio? Logo após Bolsonaro tomar posse como presidente, a minha denúncia contra o Feliciano foi arquivada sem nenhuma explicação jurídica. Depois, outras vítimas surgiram. Bora investigar esse aí?”, o colocou contra a parede, porém, até o momento ele não se pronunciou.

Oi @FlavioDino queria te perguntar quando vão investigar o Feliciano pelos crimes de estupro e assédio? Logo após Bolsonaro tomar posse como presidente, a minha denúncia contra o Feliciano foi arquivada sem nenhuma explicação jurídica. Depois, outras vítimas surgiram. Borá… — Patrícia Lélis 🇧🇷 (@lelispatricia) August 24, 2023