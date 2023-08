Patricia Leitte, ex-BBB, revela que sofreu aborto espontâneo

A cearense já tinha compartilhado com seus seguidores a angústia de tentar engravidar e passar por um processo doloroso de maternidade

Patricia Leitte, a ex-BBB que ficou famosa por se embolar toda no seu discurso de saída da casa, deu detalhes sobre o processo doloroso que tem passado para tentar se tornar mãe. A influenciadora sofreu um aborto espontâneo e acabou perdendo op seu bebê.

“Pensei tanto para falar sobre isso… não sentia no meu coração que era a hora de abrir essa dor aqui com todos! Mas como vocês que me seguem sabem que sou transparente, jamais iria deixar isso no oculto”, escreveu Patrícia em seu perfil do Instagram.

A influenciadora disse que já estava gestando o filho no Dia das Mães, quando chegou a publicar um vídeo revelando que estava tentando engravidar. “Eu vivo essa ansiedade de ser uma tentante”, disse na ocasião.