Patrícia Abravanel ressalta que Silvio Santos tem 6 filhas: “Oito é o caralho!”

Liminha tenta colocar as filhas fora do casamento com Iris Abravanel na jogada e leva invertida da apresentadora

Patrícia Abravanel está dando o que falar na apresentação do Programa Silvio Santos, a apresentadora soltou o verbo diante de Liminha e não deixou que dissessem que Silvio Santos tem mais de seis filhas. Vale ressaltar que o empresário já deu puladas de cercas e vira e mexe ele aparece com alguém querendo DNA e dizendo que é seu filho. Patrícia pergunta ao auditório: “O Silvio Santos tem tudo isso de filha bonita? Quantas filhas o Silvio Santos tem?”. Não demora muito para que Liminha responda: “OITO!” Patrícia entre risos responde: “OITO é o C*[email protected]#!”. Parece que esse é um assunto delicado para a apresentadora, não?