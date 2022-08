Pastor prevê morte de Silvio Santos: “Eu vi os carros de bombeiros andando com o caixão dele”

Esse povo não cansa de tentar matar o Silvio Santos na internet não? Parece que querem audiência, credo! O Pastor Ezequias Silva, líder da Assembleia de Deus, de Belém do Pará, divulgou nesta quarta-feira, 10, que teve uma profecia que o apresentador e dono do SBT irá morrer. Acho que isso é óbvio, afinal todos nós vamos.

“Silvio Santos é querido ou não é? É um dos donos de televisão e um dos apresentadores mais queridos do mundo inteiro. A Terra vai gemer com a partida dele, quando fala gemer é porque o povo vai chorar. E Deus me mostrava tudo parado, eu via as avenidas paradas, eu via os carros de bombeiros andando com o caixão dele e levando até o cemitério, eu via os aeroportos parados o Brasil parava, parava avião, parava ônibus, parava metrô parava tudo.”, declarou o pastor durante um culto, assita.