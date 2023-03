Pastor bolsonarista faz live afirmando que Lula está morto

Sandro Rocha afirma que quem está comandando a presidência do nosso país é um sósia do político de esquerda.

Gente, eu não creio! O bolsonarismo se expõe tanto ao ridículo que até chega a ser engraçado. Na noite da última terça-feira (07), o pastor bolsonarista Sandro Rocha fez uma live em seu canal no Youtube, onde o mesmo afirma e “prova” que o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva está morto, desde de novembro do ano passado.

Na live, o pastor mostra diferentes fotos de Lula, onde em uma o presidente está magro e na outra ele está mais gordinho, o que poderia ser facilmente justificado com uma mudança de rotina, mas Sandro insiste em dizer que quem está governando o nosso país é um sósia do político.

“Tá aqui a foto do Lula e agora eu quero te mostrar a foto das outras duas pessoas que se passam por ele… Esses outros dois camaradas que estão aí, que você tá vendo que um é gordo e outro é magro, e poderia até fazer uma analogia entre ‘O Gordo e o Magro”, mas eu não vou fazer isso com Stanley… Como é que é mesmo o nome do outro? (…) Talvez nós pudéssemos fazer uma alusão a esses dois caras que estão aí, que a gente não sabe quem é, mas que sabe que não é o Lula, porque o Lula morreu e eu estou afirmando isso aqui faz muito tempo”, declarou o pastor.

Para finalizar, mostrando que realmente acredita na loucura que está falando, o pastor fez questão de dizer o dia e a hora em que Lula teria morrido.

“Eu estou afirmando que o Lula morreu, dia 5 de novembro, às 21h horas, e eu estou afirmando isso porque eu tenho o direito de afirmar isso, a Constituição me dá esse direito, e eu não só falo isso, como eu provo”, afirmou o bolsonarista.