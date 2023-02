Passistas da Estácio de Sá desfilaram só de biquíni: “Não tinha roupa”

Passistas disseram que foram avisadas em cima da hora que não tinha roupa para entrar na avenida e tiveram que comprar um biquíni vermelho

Meu Deus! O carnaval não são só flores para algumas escolas de samba, como a Estácio de Sá. A escola desfilou com as passistas sem roupa, apenas de biquíni e uma cabeça feita no ateliê da escola. Marcela contou detalhes sobre a situação que a escola enfrentou, principalmente as passistas.

As passistas da Estácio de Sá indignadas, pois deu problemas na fantasias… que situação pic.twitter.com/okyBIzsJRB — FOFOQUEI (@FOFOQUEl) February 18, 2023

“A gente foi no ateliê e não tinha roupa, falou que a escola não pagou para ela e ela não ia fazer. Descobrimos hoje às nove e meia da noite. Já chorei, não tenho nem mais lágrimas, porque eu saí de São Paulo, viajei oito horas para estar aqui. Meu segundo ano na Estácio. Ano passado eu não tive problema nenhum. Agora, esse ano, eu não tenho fantasia”, afirmou a passista Marcela Cristina ao G1.

Muitas das passistas desistiram de se apresentar e algumas desfilaram com o biquíni vermelho, outras ainda usaram a criatividade para fazer sua própria fantasia.