“Passei anos da minha vida com medo da maternidade”, ressaltar Adriane Galisteu

Em entrevista para a Caras Brasil, a apresentadora contou detalhe sobre sua relação com os filhos

Adriane Galisteu não deixou de falar sobre a maternidade em sua vida amorosa com Alexandre Iódice, com quem é casada há 14 anos. A apresentadora revelou que sempre teve medo de ser mãe e que demorou para se ver dentro da maternidade.

“Demorei para achar esse botão da maternidade em mim. Minha mãe nunca me cobrou neto, sempre precisei trabalhar muito e continuo trabalhando. Então, eu falava que não era a hora”, compartilhou Adriane Galisteu, que ainda revelou só ter tido o desejo de ser mãe aos 30 anos.

“Nesse momento, começa a me dar muita vontade de ter filho, porque começo a me relacionar de forma mais estável, a achar pessoas que fazem sentido com a família, que gostam de estar em família. Isso começa a fazer sentido para mim, que venho de uma família muito pequena. Passei anos da minha vida com medo da maternidade, achando que eu não estava pronta. E não estava mesmo. Quem te faz ficar pronta é o filho que vem, você aprende com ele”, acrescentou.