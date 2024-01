Passageiros fazem vaquinha para motorista de ônibus que trabalhou durante o Réveillon

Em entrevista, o motorista que foi presenteado deu detalhes sobre o ocorrido e agradeceu a atitude dos passageiros.

Amores, viralizou um vídeo na web onde os passageiros de um ônibus se uniram para fazer uma vaquinha para dar de presente ao motorista que estava trabalhando no Réveillon. No vídeo é possível ver o momento em que os passageiros do ônibus começam a juntar a grana arrecadada, embalados por palmas e gritos de “ele merece”.

Em entrevista ao G1, o motorista em questão, que foi identificado como Jhon Lopes de Souza, comentou sobre o ocorrido e agradeceu pela atitude dos passageiros.

“Foi um gesto muito bacana, eu adorei. Eu até me emocionei. Eu estava fazendo o percurso Tanque-Barra, estava levando o pessoal da Barra da Tijuca para suas casas na região do Rio das Pedras. Isso aconteceu por volta das 3h de hoje”,

“Eles entraram no ônibus e começaram a falar que eles estavam se divertindo e me viram trabalhando. Eles decidiram fazer uma vaquinha solidária para me ajudar, todo mundo decidiu contribuir. Cada um deu o que podia. Foi muito maneiro. No início, foi arrecadado R$ 86, mas conforme as pessoas foram descendo, eu consegui R$ 168”, completou o motorista.