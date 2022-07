Thiago Pasqualotto esquenta fofoca de Victor Pecoraro e Rayanne

Influenciador comenta fofoca que tomou conta da internet

Minha gente, Pasqualotto não aguentou e comentou a relação problemática de Victor Pecoraro e Rayanne, que tomou conta das redes sociais nos últimos tempos. Vale lembrar que a ex de Latino era amiga da esposa do ator. Esse quebra-cabeça nem fica confuso, afinal a gente já sabe o motivo dessa história…

Pecoraro foi nas redes sociais e em live disse: “Tenho visto na internet que o pivô do término do meu relacionamento foi a Rayanne. Gente, o pivô não foi ela, foi o meu coração. Meu coração machucado, o coração da Renata, os nossos corações que nos distanciaram um do outro para que eu tomasse uma atitude”, disse o ator.

Victor ainda conta que continua sendo critão e que no futuro ele pretende estar junto de Rayanne. Pasqualotto duvida da santidade do “bom moço” e se segura para não falar o que não deve. Aloca!

Acontece que nessa história não tem um que seja santo, mas sinto que a treta ainda vai longe.