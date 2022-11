Pasmem! Apresentador da Jovem Pan critica a paralisação bolsonarista

A TV fechada mais popularmente chamada de a TV de Bolsonaro tem batido de frente com essa questão

Minha gente, não dá outro assunto senão o apresentador Paulo Mathias, da Jovem Pan criticando de forma ferrenha a paralisação em apoio a Bolsonaro. Na ocasião, o comentarista chega a duvidar que as pessoas sejam trabalhadoras, chamando-os de vagabundos. O trecho gerou polêmica, porque a Jovem Pan foi considerada uma TV Bolsonarista durante as eleições deste ano.

“Pra mim elas não são trabalhadores, essas pessoas estão tumultuando a vida alheia. Elas dizem que são patriotas e eu acho que elas não são patriotas, em primeiro lugar é a solidariedade com as pessoas que vivem no mesmo local que você”, indicou Paulo.

E não parou por aí: “A vida de várias pessoas estão sendo prejudicadas por causa desses arruaceiros, que estão atrapalhando a vida dos brasileiros. O presidente teve 58 milhões de votos e não teve nem um muito obrigado a essas pessoas até o momento”, disse.

O apresentador do ‘Morning Show’ ainda diz que Bolsonaro tem que usar sua voz para acalmar os manifestantes. “Ele precisa liderar agora e pedir calma, não é só você instigar, é acalmar quando tem que acalmar. Trabalhador sou eu! Vão para o inferno, vão trabalhar bando de vagabundo”, disparou.