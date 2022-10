Partido Novo deixa Amoedo de castigo por apoiar Lula

O partido é Novo mas as atitudes são das velhas políticas

Gente, ontem (26), na minha caminhada noturna pela Vieira Souto, o assunto que rolou solto entre minhas amigas foi a falta de democracia dentro do partido novo contra João Amoedo. O candidato à presidência em 2018 sofreu uma leve repressão do partido ficando suspenso depois de declarar o seu voto no segundo turno ao candidato Lula.

Vale lembrar que Amoedo foi um dos principais empresários que ajudaram a fundar o partido. O parlamentar ficará suspenso até o fim do processo disciplinar que enfrenta na comissão ética do partido.

Amoedo apoiou a candidatura de Bolsonaro em 2018, mas a história mudou em 2022 com a candidatura de Lula para a vaga de presidente da república. “No dia 30, farei algo que nunca imaginei. Contra a reeleição de Jair Bolsonaro, pela primeira vez na vida, digitarei o 13”, confirmou.

O empresário ainda conta que “regredimos institucionalmente e como sociedade”, receba!