Participante do ‘La Casa de Los Famosos’ deixa toalha escapar ao vivo

Cecilia Galliano, apresentadora do reality levou um susto e teve que ter jogo de cintura para passar pela situação inusitada

Essa eu não perdi e foi o assunto da mesa do meu chá das 17h com minhas fofoqueiras. A apresentadora do ‘La Casa de Los Famosos’ passou por apuros com um dos participantes deixando a toalha cair ao vivo e mostrando mais do que deveria. Nicola Porcella fez a felicidade das mais atentas ao deixar seu “amigo” dar um oi para as câmeras.

A apresentadora foi fazer merchan do VIX, serviço que disponibiliza 24 horas por dia de câmeras AO VIVO do La Casa de los Famosos México, e veja só o que aconteceu! 😂😂😂😂😂#LCDLFMx #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/bCArMDt0yQ — Cadu Safner (@Cadu_Safner) July 4, 2023

Os participantes estavam no banheiro com amigos, quando ela anunciou que a atração poderia ser vista por 24h. Ao ajustar a toalha, ele deixou aparecer demais nas telas e a sequência vazou nas redes sociais.

Cecília agiu normalmente, como se nada tivesse acontecido, e continuou apresentando o programa e contando os benefícios de fazer a assinatura 24h.