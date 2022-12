Participante do Casamento às Cegas é acusado de gordofobia

Paulo desistiu de se casar com Amanda após ver que a mesma não estava dentro dos padrões de beleza impostos pela sociedade.

Minha gente, até quando nossa sociedade será composta por pessoas tão preconceituosas e ligadas aos padrões de beleza que não podem ser alcançadas de forma saudável e sem procedimentos invasivos, e vamos aceitar de vez corpos reais?

Na última quarta-feira (28), o reality Casamento às Cegas, teve a primeira parte da sua 2ª temporada disponibilizado na Netflix. E o problema começa exatamente quando um dos participantes do programa, Paulo Simi Lopes, desiste de se casar com a participante Amanda Souza, após se deparar com sua aparência física.

Ao ver que a mulher não estava dentro dos padrões doentios de beleza que são impostos pela sociedade, Paulo ignorou toda a conexão que havia rolando entre eles e afirmou que não era homem o suficiente para lidar com Amanda.

Após o lançamento do programa, diversos internautas comentaram sobre a atitude de Paulo, o acusando de gordofobia. Confira abaixo alguns destes comentários.

[CASAMENTO AS CEGAS BRASIL 2]

Gatilho forte de gordofobia

O cara escolheu a mulher e na hora que teve o encontro, veio com papo de “essa mulher é forte demais, por isso não vou casar. Ela merece outro homem… o novo me assusta, ela é diferente de tudo que eu já vivi”+ — Gabriela Bailas, PhD 🇧🇷🇵🇱 (@bibibailas) December 28, 2022

Gordofobia no Casamento às Cegas. Infelizmente foi uma prova de que o amor não é cego, de que não mudamos o social das pessoas. De que a cultura gordofobica esta enraizada na sociedade. Tem pouco macho que consegue lidar com uma beleza maravilhosa como a da Amanda. — Alexandra Gurgel (@alexandrismos) December 28, 2022