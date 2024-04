Participante do Big Brother da Argentina é diagnosticada com leucemia, durante o programa

Gente, eu estou completamente chocada com essa situação inusitada que aconteceu no “Big Brother” da Argentina, o “Gran Hermano”. Nesta segunda-feira (22), uma das participantes do reality, Juliana Furia Scaglione, contou a seus colegas de confinamento, que durante o programa foi diagnosticada com leucemia.

“Gente, eu tenho leucemia e não é brincadeira, não é piada”, iniciou a confinada, que continuou: “Eu tenho leucemia no estágio um. Não preciso tratá-la, apenas tirar sangue todos os meses. Pode ser que aos 40 anos eu tenha estágio três e estaremos ferrados”.

“Perguntei o que tenho que fazer e é o que eu faço: um estilo de vida saudável, não fumo tanto, não posso treinar como treinava, ou seja, não posso ser um atleta de alto rendimento. Só preciso tirar sangue”, explicou.

Por fim, Scaglione afirma que está bem e garante que nada do que aconteceu dentro do reality tem responsabilidade com o seu atual quadro clínico.

“Fiquem tranquilos, estou bem, senão não poderia estar aqui. Minha ideia é seguir em frente com tudo isso, que é a minha vida. (…) Quero que fique claro que esse jogo não fez nada para eu estar assim hoje. Acho que foi tudo que aguentei com minha família, a raiva que tenho, as coisas que não perdoei e que tenho que me libertar e curar, tenho que deixar ir”, finalizou a sister.