Paris Hilton comemora retorno de Britney Spears: “A rainha está de volta”

Socialite de Hollywood comemorou o feat da cantora com Elton John

A amizade de milhões está mais que estabelecida. Paris Hilton e Britney Spears badalaram os anos dois mil com uma amizade que deu o que falar diante das mídias e dos holofotes. Ontem (26), a socialite comemorou o retorno da cantora com a parceria na música ‘Hold Me Closer’ de Elton John.

“Sim, a rainha está de volta. Tão orgulhosa da minha irmã”, escreveu Paris em um vídeo publicado no Tik Tok.

Elton ainda disse que tem uma forte intuição para que a música vire hit. “Espero que hite e então ela vai perceber que as pessoas realmente a amam e se importam com ela e querem que ela seja feliz”, disse o cantor ao jornal The Guardian.