“Parem de ridicularizar os outros, foi uma brincadeira”, dispara Gabily

Depois de uma chuva de haters diante da cantora e da Tik Toker, Vanessa Lopes, Gabily desabafou nos stories

Os haters ficaram em festa depois de Gabily e Vanessa Lopes estiveram no ‘TVZ’, do Multishow. A cantora e a Tik Toker cantaram sua música nova juntas, mas a web pegou no pé das duas quando Gabily teve que cantar uma música de Alicia Keys e Vanessa teria que dançar, tipo um se vira nos 30. A influenciadora usou as redes e pediu para que parassem de ridicularizar a situação, dizendo que tudo foi uma brincadeira.

“Esse quadro foi um desafio pra eu cantar o que fosse sorteado, no ritmo deles e a Vanessa se virar para dançar… O que fosse…”, iniciou ela.

A musa ainda pediu para que parassem de ridicularizar a participação delas no programa. “A música da Alicia Keys foi um desses desafios. Parem de ridicularizar ou outros, foi uma brincadeira… Bom dia”, escreveu ela.