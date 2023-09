“Parem com especulações e de criarem motivos imaginários”, dispara Mc Guimê

O funkeiro usou suas redes sociais para declarar o fim do seu casamento e relacionamento com Lexa

Após inúmeras tentativas, Lexa e Guimê se separaram. O fato é que o relacionamento dos dois já não ia nada bem desde a polêmica do cantor no BBB, mas a notícia veio como uma bomba para todos os fãs do casal. O funkeiro usou suas redes sociais para contar a notícia do fim e disse que não tem motivo para criarem coisa imaginária que não existe.

“Eu e Lexa não somos mais um casal. Não quero também ficar aqui falando sobre minha vida pessoal, principalmente nesse momento. Só peço respeitosamente que parem com especulações e de criarem motivos imaginários. Fechou?! Deus abençoe”, escreveu o cantor.

Lexa escreveu em suas redes: “Oi gente, eu e o Guimê não estamos mais juntos. Tentamos, mas decidimos seguir caminhos diferentes. Em respeito aos fãs estou me pronunciando, mas não quero mais falar sobre o assunto”, disse ela.