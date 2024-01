Paredão: Isabelle, Juninho, Luigi e Alane. Quem fica?

Ui, o sexto paredão do BBB 24 está formado e as minhas fofoqueiras já me ligaram para perguntar para quem vai a minha torcida. Isabelle, Juninho, Alane e Luigi disputam a berlinda, que será a última com voto para ficar. A partir da semana que vem, o público deverá votar para eliminar os brothers.

MC Bin Laden indicou Isabelle direto para a berlinda. Davi recebeu 9 votos e se juntou ao paredão. Os três indicados pelo Big Fone, Juninho, Pitel e Luigi tiveram o poder do Contragolpe e escolheram, em consenso, indicar Alane.

Davi e Pitel venceram a Prova Bate e Volta e se livraram da berlinda.