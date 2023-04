Paredão final BBB 23: Aline Wirley, Amanda e Bruna. Quem ganha?

A disputa acirrada entre as sisters vai marcar um embate polêmico para descobrir quem leva para casa a quantia de R$ 2,880.000, o maior prêmio da história do BBB

Demorou muito para chegarmos no paredão final do BBB 23, mas cá estamos. Resta agora ao público escolher quem será a grande vencedora a levar a bufunfa milionária para casa. Na disputa temos: Aline Wirley, Amanda e Bruna. As sisters disputam o maior prêmio da história do BBB, com mais de dois milhões como prêmio final.

O prêmio foi aumentando à medida que os brothers saíam da competição, deixando os participantes ainda mais instigados para chegar na final e colocar a mão no prêmio milionário.

Não farei minhas apostas com minhas amigas do Leblon, porque sempre perco, mas já vi que Amandinha tem o coração do público, diferente de Aline e Bruna.