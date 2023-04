Paredão BBB 23: Fred, Sarah e Bruna. Quem sai?

Brothers e sisters estão no décimo terceiro paredão da edição e os parceiros já focam na linha de chegada

Será o fim da linha pra Bruna Griphao? Não podemos comprovar, mas depois das acusações de racismo pelos internautas, podemos já ter uma bela de uma noção do que vai ocorrer nesse décimo terceiro paredão do BBB 23.

Fred e Sarah competem uma vaga de permanência no reality ao lado da atriz.

Vale ressaltar que Fred retornou pelos votos do público e já chegou causando na casa assim como já fazia antes, quando ainda não tinha uma visão externa do jogo. Já fizeram as apostas?