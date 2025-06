Paredão alvinegro, Bruninho Samudio ajuda Botafogo na conquista da Rimini Cup Sub-15, na Alemanha

Gente, estava começando meu dia com um copo de água morna com limão misturado ao colágeno em pó. Eis que, enquanto ingeria a bebida, recebo uma notícia reconfortante: o filho de Eliza Samúdio, conhecido também como ‘futura mulhara’, está conquistando grandes títulos no futebol nas categorias de base do Botafogo. Ai, amores… ele merece tudo de bom e mais um pouco!

Bem, acontece que o goleiro Bruninho Samudio, de 15 anos, foi peça-chave para o Botafogo conquistar o torneio internacional Rimini Cup Sub-15, realizado na Alemanha. Em sete partidas, o jovem paredão alvinegro sofreu apenas dois gols, enquanto sua equipe fez 13, o que contribuiu para o título na competição.

O jovem goleiro ajudou a equipe a conquistar torneio na Alemanha (Reprodução/Instagram)

Devido ao desempenho promissor em campo e incríveis 1m92 de altura, Bruninho é carinhosamente chamado de ‘futura muralha’ pelos torcedores da ‘Estrela Solitária’. E com o sucesso no torneio, o atleta alcançou parte de um sonho que tem para um futuro não tão distante, atuar na Europa.

“Nós, que somos atletas, sempre pensamos em ir para fora. E ter essa oportunidade cedo é algo muito importante, ainda mais vestindo uma camisa gigante como a do Botafogo”, celebrou o adolescente.

Após a conquista do torneio por 1 a 0, sobre o Honved Budapeste, da Hungria, o goleiro botafoguense fez questão de lembrar dos esforços de sua avó, Sônia Moura, que foi fundamental para que ele se dedicasse com intensidade ao sonho de se tornar jogador de futebol profissional.

“O pensamento que vem à mente é de quando eu era mais novo e comecei a treinar e a me dedicar somente ao futebol. Com um momento como esse chegando posso ter a certeza que todo aquele esforço meu, e que minha avó fez por mim, valeram a pena”, recordou.

A viagem marcou a primeira distância entre Sônia e Bruninho por tanto tempo (Reprodução/Instagram)

Essa foi a primeira vez que Bruninho Samudio ficou tanto tempo longe da avó. E sobre isso, ele revelou que os sacrifícios da distância da família fazem parte da vida de quem escolhe ser atleta de alto nível.

“É algo novo, porém, tanto eu quanto ela sabíamos que esse momento chegaria. Nossa vida de atleta de alto rendimento requer certos esforços e sacrifícios, e esse esforço de ficar longe das pessoas que nós mais amamos está incluído neste pacote!”, contou.

E seguiu: “Não é fácil, mas é preciso, pois tenho um objetivo em minha carreira e estou trabalhando para alcançá-lo. E minha avó me dá todo o suporte necessário para que eu possa conquistar esse sonho de criança. Ela entende que a vida de quem quer ser atleta é assim. Precisamos abrir mão de certas coisas para chegar até o topo. Foi assim com todos que chegaram e comigo não será diferente”, completou.

Ai, amores… não vejo a hora de ver ele atuando e brilhando nos gramados profissionalmente!