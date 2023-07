Para o Programa Silvio Santos, Melody já passou Anitta

Jogo das três pistas que recebeu Melody e Naldo teve o embate entre as poderosas entre as dicas

A produção do Programa Silvio Santos estava indo tão bem, o aniversário de Sisi foi um marco e o programa estava chamando a atenção de outro público, mas a linha editorial deu uma avacalhada esse final de semana. Onde já se viu o diretor baiano? Melody passou a Anitta? Só se for no refeitório do SBT.

🚨TV: No ‘Jogo das 3 Pistas’, do Programa Silvio Santos, Melody é descrita como uma pessoa que passou a Anitta. pic.twitter.com/xZbKPvng8e — CHOQUEI (@choquei) July 17, 2023

O jogo das três pistas trouxe dicas de uma cantora que teria passado Anitta, cheguei a pensar que a resposta fosse Ludmilla, mas quando Naldo diz Melody, Patrícia diz que ele acertou, fiquei por entender. O vídeo virou meme nas redes sociais e diversos internautas comentaram o fato.

“Cantora Brasileira que passou a Anitta”, diz Patrícia. Logo, Naldo responde: “A Melody”.

https://twitter.com/giganterichard/status/1680784320384970754?s=20

Não sei qual o pior

SBT alimentar o ego dela com essa fic ou a Melody e o Naldo acreditarem nisso..pic.twitter.com/iAejr7vLBZ — Sid (@Sidneyysilva) July 17, 2023