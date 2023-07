Para melhorar o humor, Presidente Lula anuncia que vai operar o quadril

O presidente do Brasil, disse que vai melhorar o seu humor no próximos dias quando operar o seu quadril que o deixa de mau humor

As minhas queridas amigas do Cosme Velho já estão me perguntando se vai ser pelo SUS ou particular a sua cirurgia de quadril. Afinal, o presidente usou o seu Twitter para dar a notícia da sua cirurgia e disse que a dor o deixa de mau humor.

Eu tomei uma decisão: vou operar o quadril nos próximos meses. É um procedimento bem simples. A dor me deixa de mau humor e eu quero ficar de bom humor, porque eu assumi um compromisso para que o Brasil dê certo. E vai dar certo. A engrenagem do motor já está funcionando e as… — Lula (@LulaOficial) July 25, 2023

Mesmo com o quadril com dores, ele não deixa de dizer que o país segue funcionando e melhorando, uma forma de alfinetar o governo de antes, né?