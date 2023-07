Para incentivar a doação de sangue, Ludmilla disponibiliza ingressos de seu show para doadores

As cortesias que foram doadas pela cantora de funk serão para assistir o seu show “Numance”, que acontecerá nesta sábado (08), no Engenhão.

Nesta terça-feira (04), a cantora Ludmilla divulgou a sua nova parceria com as unidades do hemorio do Rio de Janeiro. E para incentivar os seus fãs a fazerem uma doação de sangue, de hoje (05) até a próxima sexta-feira (07), a cantora disponibilizará ingressos cortesia para o seu show, que acontecerá neste sábado, no Engenhão, para aqueles que forem fazer a sua doação.

“Você sabia que a sua doação de sangue pode valer um ingresso para o maior Numanice de todos os tempos? É, pois é! Em parceria com o Hemorio, eu separei algumas cadeiras no setor superior do Engenhão. Estamos lançando a campanha ‘Numanice Está no Sangue’. É muito simples: vá até alguma unidade do Hemorio na cidade do Rio de Janeiro entre os dias 5 e 7 de julho, informe que está doando para a campanha Ludmilla Numanice. Faça sua doação, informe seu e-mail de cadastro e pronto. Seus ingressos são para as cadeiras superiores e estão sujeitos a esgotarem. Nos vemos no dia 8, no Engenhão”, divulgou a cantora.

Amores, e não é que essa iniciativa foi um grande sucesso? Após o anúncio da funkeira, em registros, que foram publicados nas redes sociais, é possível notar as filas imensas que se instauraram nas portas dos Hemorios do Rio. Além disso, de acordo com a própria instituição, o número de doadores diários chegou a dobrar, o que deixou a cantora extremamente emocionada com a comoção dos fãs.

“Eu acordei tão feliz e grata com essas imagens de vocês no Hemorio. O Numanice começou uma festa e virou uma experiência que alimenta a nossa alma em muitas camadas. Estou realmente honrada e grata por fazer isso com vocês. Que Deus abençoe a sua vida, vocês salvaram muitas hoje!”, Ludmilla agradeceu, através de seu twitter.

