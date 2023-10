Para fugir de incêndio causado pela neta, casal de idosos pula do quatro andar de prédio

Ela teria colocado fogo no apartamento e trancando-os em seguida após uma discussão com os avós por causa de celular.

Meu deus do céu, eu to completamente horrorizada aqui. Na tarde deste sábado (14), um casal de idosos teve que pular do apartamento que fica no 4º andar do prédio de um condomínio, localizado no Bairro Ipanema, em Patos de Minas (MG), para escapar de um incêndio que foi causado pela própria neta deles.



A Polícia Militar do Estado de MG informou que o casal mora com a neta, de 11 anos. Durante o dia, a criança teria tido uma discussão bem feia com os avós por causa de celular e colocado fogo em um sofá do apartamento. A menina conseguiu sair do local descendo pelas escadas. Os idosos, que estavam no quarto, precisaram pular da janela para fugir do fogo, que se espalhou rapidamente. Os vizinhos tentaram ajudar o escape colocando colchões embaixo da janela do apartamento para reduzir o impacto da queda.



Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram ao local. A Polícia Civil e a Defesa Civil também foram acionadas. A avó da criança inalou fumaça e foi levada ao Hospital Regional Antônio Dias (HRAD), após relatar dores nas pernas e no peito. O idoso, que pulou em seguida, não precisou de atendimento médico.