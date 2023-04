Para Felipeh Campos, Helen é cúmplice do seu ex-namorado em caso de estelionato: “Merece ir para cadeia”

Apresentador do ‘Link Podcast’ solta o verbo e lê a matéria de Daniela Magalhães retratando tim tim por tim tim do que de fato aconteceu no caso da musa do SBT

O golpe de Helen Ganzarolli está dando o que falar por causa de suas lacunas que parecem cada vez mais distantes do que ela diz ter passado com seu ex-namorado. Felipeh Campos usou a matéria de Daniel Magalhães como apoio para puxar uma história nebulosa à tona. O comunicador diz que ela pode ter sido cúmplice no golpe e que se souber de tudo que aconteceu por baixo dos panos, deve ser presa. “De quem eu vou falar é de uma pessoa que eu gosto muito é minha amiga, mas essa história está tão esquisita,tão cheia de questões e parênteses que você não consegue chegar em um denominador comum. Estou falando da denúncia que a nossa querida Helen Ganzarolli fez sobre o golpe que sofreu”, iniciou. Ele ainda diz que não quer acreditar que ela esteja envolvida. “Isso é crime, é coisa de bandido, não quero acreditar que Helen esteja compactuando com isso. Estou trabalhando com os benefícios da dúvida”, disse. Felipeh conta que a musa pegou um empréstimo no banco e colocou o carro do ex-marido como garantia do pagamento da dívida. “Faça-me o favor, isso só tem um nome, chama crime, chama estelionato, não tem outro nome. Eu espero que a senhora tenha caído, como você foi chorar, obviamente, espero que você tenha ido pega de surpresa, porque se isso for verdade, você merece ir para cadeia”, declarou.