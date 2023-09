“Para de falar merda e tentar diminuir uma mãe”, dispara Bárbara Evans

A influenciadora usou suas redes sociais para rebater os comentários dos haters que problematizam o fato da loira usar babás na criação das filhas

Bárbara Evans foi muito questionada sobre a criação das filhas e o uso de babás para ajudar nos cuidados das crianças. A loira não ficou calada e chegou a chincha no seu público mandando o recado à altura para quem quer que fosse. Bárbara revelou que está esperando gêmeos e que não pode ficar pegando sua filha no colo, por isso conta com o auxílio das babás.

“Amada. Eu fico com ela 24 horas por dia. Mas as babás sempre estão junto. Não sei se você sabe, mas estou gestante de gêmeos”, explicou a mulher do empresário Gustavo Theodoro.

“Tenho que tomar cuidado, não posso ficar pegando a Ayla no colo. Tenho dificuldades para sentar, levantar. Tenho muitas dores na coluna e na costela. Para de falar merda e tentar diminuir uma mãe. Aqui vocês não têm força para mexer com meu emocional”, completou.