Papais de segunda viagem: Nikki Reed e Ian Somerhalder anunciam gravidez

A atriz de ‘Crepúsculo’ e o ator de ‘The Vampire Diaries’ usaram as redes sociais para dar a notícia

Ai que amor! O ano está sendo muito promissor para os casais, afinal jpa recebi muitas notícias de possíveis casais se formando e filhos chegando. Aloca! Ian Somerhalder e Nikki Reed serão os pais de segunda viagem que abrem a temporada internacional de bebês.

“2023 celebrando a vida. Anos de sonhar, manifestar e rezar neste exato momento. Tanto amor. Que presente. Como todos sabem, tenho limites muito fortes com as redes sociais, especialmente quando se trata de crianças e o que escolho colocar no mundo. Muito obrigado por honrar isso e por enviar positividade, gentileza e AMOR. Algumas coisas são boas demais para não compartilhar”, escreveu Nikki.

Os dois usaram as redes sociais para contar aos amigos e fãs. Na imagem também aparece a filha mais velha do casal, Bodhi, de 5 anos.

“Tudo o que sempre quis, desde que era um rapazinho, foi ter uma grande família. Obrigado, Nik, por me dar esse presente”, escreveu Ian.