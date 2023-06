Papai na área: Arthur Aguiar anuncia chegada do segundo filho

O cantor e ator da Globo deixou os seus fãs chocados e bem empolgados com a notícia de que será papai novamente.

Depois de assumir o relacionamento com Jheny Santucci no Dia dos Namorados, o casal está anunciando a chegada do primeiro filho do casal. A novidade foi divulgada pela jornalista Fabiola Reipert, do Balanço Geral, da Record TV.

Ambos estão felizes com a nova fase do relacionamento, mas optaram por esperar mais algumas semanas antes de anunciarem a novidade. Há poucos dias Arthur usou as redes sociais para agradecer o carinho que recebeu após anunciar o novo relacionamento com sua amada.

“Esse story é pra agradecer você que está me assistindo, por todas as mensagens que vocês tão me mandando, de carinho”, iniciou.

E seguiu agradecendo: “Estou muito feliz, feliz que vocês estão felizes. Realmente recebi muitas mensagens legais, e isso me deixa feliz, me deixa em paz, me aquece o coração. Obrigada a cada um de vocês que gastou um pouco do seu tempo pra me mandar uma mensagem de carinho, de felicidade, de coisas boas. Muito obrigado mesmo”.