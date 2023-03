Ao completar 10 anos de papado, Papa Francisco dispara sobre evangélicos no Brasil: “Não são religiosos, são políticos”

A figura de maior importância na igreja Católica disse que se preocupa com a representação da Igreja Católica e ainda disparou sobre as Evangélicos que são mais políticas

A sabedoria do Papa Francisco completou 10 anos de papado e muita resistência de uma igreja que fala diretamente com seus fiéis. Papa Francisco soltou o verbo diante do aumento do número de evangélicos no Brasil, o Papa disse que o número cresce porque as igrejas pregam mais política do que o amor de Deus. Francisco ainda ressalta que fica preocupado com uma falta se representação da Igreja Católica

O padre lembrou de uma vez que conversou com Celso Amorim e uma teóloga brasileira. “‘Diga-me, como você lida com a questão dos deputados da Igreja do Reino de Deus’. E ela respondeu: ‘Aquela Igreja do Reino de Deus não é evangélica, é demoníaca, porque é política. Eles usam o povo, tudo é pago lá, todo mundo é forte e de alguma forma eles buscam o poder”, disse ele.

“Acho que, em grande parte, essa divisão no Brasil tem que ser feita para se ter uma boa noção do que é político e do que é religioso. Existem movimentos religiosos que não são religiosos; são políticos. E há movimentos religiosos que são religiosos e não é fácil discernir. Mas [essa divisão] deve ser feita hoje em dia com o que você chamou de seitas evangélicas, movimentos evangélicos, em que alguns são religiosos e outros não são”, finalizou.

Para quem não sabe, Francisco tornou-se o primeiro pontífice latino-americano em 13 de março de 2013, permanecendo como líder da Igreja Católica Romana por 10 anos.