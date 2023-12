Papa abençoa Fernanda Montenegro, no Vaticano

A veterana foi até o Vaticano com sua filha, Fernanda Torres,para assistir a tradicional Missa do Galo.

Ai que tudo!!! Nesta quarta-feira (27) durante a sessão de Audiência Geral, a maravilhosíssima atriz Fernando Montenegro, teve a honra de ser abençoada por ninguém menos que o nosso amado Papa Francisco.

A mega atriz, que foi acompanhada de sua filha, a também atriz Fernanda Torres, ao Vaticano para assistir a tradicional Missa do Galo, que acontece às 00h do dia 25 de Dezembro, foi filmada nesta manhã tendo uma breve conversa com a figura máxima da Igreja Católica, sendo abençoada pelo mesmo logo em seguida.