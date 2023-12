Paolla Oliveira rompe contrato com a Globo: “Não causa mais estranhamento”

Assim como diversas famosas que faziam parte do casting de atrizes da Globo, Paolla Oliveira se despede do plim plim após 18 anos de contrato fixo com a emissora

Paolla Oliveira deu um susto em seus fãs ao anunciar que seu contrato com a Globo tinha chegado ao fim depois de 18 anos dentro da casa. A atriz fez uma postagem nas redes sociais e refletiu sobre toda sua trajetória dentro da casa e disse que no tempo que esteve lá dentro, agarrou tudo que podia para construir sua carreira.

“O tal o post do crachá anda tão comum, não é? Eu mesma me questionei se era necessário. E cheguei a conclusão que sim pois, afinal, são 18 anos em que venho construindo uma história na Globo – uma emissora em que agarrei a todas as oportunidades. E com o tempo, nela, construí uma carreira da qual me orgulho muito, resultado de muita entrega e compromisso. Na Globo eu estreei cheia de sonhos – belíssima – em 2005. Logo na minha terceira oportunidade encarei minha primeira protagonista em horário nobre, um salto gigante. Aprendi muito com tudo e jamais me acomodei com as conquistas. Porque sucesso, para mim, é resultado de talento e empenho. Pra dar vida a personagens, a gente tem que ir a fundo, se dominar, buscar coisas novas e compreender o que ainda nem sabemos sobre a gente e nossas emoções”, afirmou ela.

“Fui de adolescente, mocinha batalhadora traída pelo irmão, policial linha dura, influenciadora ingênua, mãe de família, garota de programa. Já peguei tirolesa, fui dublê e esbarrei num Emmy. Acabou? Não acabou! Ainda tem a Jordana, de Justiça 2, que logo vocês vão conhecer. E não importa onde eu caia, seja de paraquedas ou não, uma coisa eu sei: seguirei construindo. Encerrar um contrato fixo nos dias de hoje não causa mais estranhamento a ninguém. Mas é claro que coloca as coisas em perspectiva. Reconheço esse ciclo de alegrias e conquistas e não poderia deixar de lado, portanto, meu post do crachá. Foi exatamente como desejei. E como eu trabalhei para que fosse. Obrigada, TV Globo, até já!”, declarou.