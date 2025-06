Paolla Oliveira responde cantadas inusitadas dos fãs e revela insegurança com os pés

Quem disse que diva global não lê as cantadas dos fãs? Pois Paolla Oliveira, 43 anos, mostrou que está de olho em tudo e resolveu responder, com muito bom humor, algumas das mensagens mais ousadas (e engraçadas!) que recebe na web. No vídeo publicado nesta sexta-feira (13/6), a estrela apareceu descontraída, rindo das abordagens criativas dos seguidores. “Vem cá, vocês estão mesmo usando essas cantadas por aí… e tá dando certo?”, brincou ela na legenda.

E teve de tudo: de fã elogiando a energia da atriz até seguidora babando… no pé de Paolla! Isso mesmo. A musa se divertiu: “Mentira. Não, não é bem assim, Gabriela. Sabe que eu já dizia que não gostava do meu pé? Se ‘Ele é bonito?’. Não é bem assim, o caso é que vocês são apegados em pé, né? É um fetiche. Mas vocês são fetichentos por aí”, disse, soltando uma gargalhada.

Outra internauta também arrancou uma resposta da atriz ao dizer que recarrega as energias só de ver Paolla na internet: “Olha a energia de gostosa que essa mulher tem, é tanta que quando eu me sinto meio ‘merda’, eu venho aqui recarregar”. Paolla não deixou passar e respondeu no deboche: “Se fosse assim, né? Dá uma energia boa na internet. Tem que arrumar outro lugar para pegar energia boa, porque a internet não tá valendo, não”.

Mesmo no meio das gravações da novela das nove, onde dá vida à polêmica Heleninha Roitman no remake de Vale Tudo, Paolla segue arrancando risadas dos fãs com seu jeitinho divertido. Tá podendo!