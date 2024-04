Paolla Oliveira faz brincadeira com Diogo Nogueira e diz que vai passar uma semana no BBB 24

O casal mais amado do Brasil e mais assediado deu o que falar na web no primeiro de abril. Paolla Oliveira brincou com o pagodeiro e disse que teria sido convidada para passar uma semana dentro do BBB 24. Em resposta, Diogo ri e pergunta se teria algum risco com a ida da atriz.

Filmando a conversa, ela disse: “Amor, preciso de uma opinião sua. Recebi uma proposta para participar do Big Brother, uma semana”. Diogo riu e fez cara de reflexivo. “Você acha que tem algum risco?”, questionou Paolla. “Risco de quê? Você tem medo de quê, de se apaixonar por alguém lá?”, respondeu Nogueira. “Claro que não”, disse atriz.

“Vai ser bom pra você? Você pode ir com um planejamento, né?”, incentivou o artista que, em seguida, notou que estava sendo filmado. “Por que você está filmando?”, questionou ele. Paolla brincou que já ‘teria começado o Big Brother’. “Você é o trollado mais calmo que eu já vi”, brincou Paolla.