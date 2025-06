 Paolla Oliveira é flagrada de pijama em farmácia na zona oeste do Rio

Clientes e funcionários de uma farmácia na zona oeste do Rio de Janeiro levaram um susto — ou pelo menos ficaram intrigados — ao dar de cara com Paolla Oliveira circulando de pijama pelo local em plena luz do dia.



A atriz, com semblante tranquilo e sem pressa, foi vista conferindo com atenção a seção de cuidados corporais. Em poucos minutos, saiu com um produto nas mãos e um sorriso no rosto, como quem sabe exatamente o que veio buscar.

O flagra, claro, gerou burburinho: estaria Heleninha (sua personagem no ar em Vale Tudo) se recuperando de uma noitada? Ou foi Paolla quem se rendeu ao conforto típico dos dias frios e decidiu não trocar o look caseiro nem para ir à farmácia?



Mistério no ar — e muitos celulares discretamente posicionados para registrar a cena.