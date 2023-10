Paolla Oliveira desmente rixa com Deolane: “Que história é essa, gente?”

A atriz garante que não encontrou a advogada no ensaio da escola de samba e afirma que nem a conhece.

Amores, na noite de ontem contei para vocês sobre a possível ignorada que a atriz Paolla Oliveira havia dado na influenciadora e advogada Deolane, durante o ensaio da escola de samba Grande Rio, no ùltimo sábado (30), porém, através de seus stories, na manhã desta terça-feira (03), Paolla desmentiu a história e explicou o que aconteceu.

“Ontem, eu estava viajando, que foi um dia longo, né? Avião, carro… o nosso Brasil é gigante, então eu fiquei um pouquinho fora do ar para chegar. No que eu volto para a internet, para dar uma olhadinha, eu fico sabendo o que estão falando, que no último ensaio da Grande Rio eu não quis fazer uma foto com a Deolane. Que história é essa, gente?”, questionou a atriz.

Logo em seguida, ela afirma que não conhece Deolane e garante que desencontros como esses são muito comuns quando se trata de eventos como esse.

“Que história é essa, sinceramente? É cada coisa que inventam. Basta duas horas fora da internet para isso acontecer. Isso não existe. A gente não se conhece (Deolane). Realmente, a gente se desencontrou nesse dia. Só quem vai ao ensaio de uma escola de samba, ainda mais num dia de disputa como aquele, vai entender o desencontro que pode acontecer ali”, afirmou Paolla.

Continuando, a atriz explicou: “E como a gente não se viu, não deu para eu te dar as boas-vindas para essa escola maravilhosa, que eu amo, que eu quero que você brilhe, seja muito feliz como eu sou ali, como o Carnaval deve ser um lugar de alegria e muito brilho. E espaço para todas nós”.

Por fim, ela se mostra completamente indignada com a forma que as pessoas priorizam inventar uma rivalidade entre duas mulheres do que enaltecerem os seus magníficos trabalhos

“Sabe o que eu acho engraçado? A gente tem um trabalhão. É roupa, maquiagem, cabelo, a gente faz conteúdo, tudo no maior carinho. Arruma brilho, purpurina para tudo. Segura ali no samba no pé, que é importante. Mas, no final das contas, o que as pessoas querem falar é sobre mulheres disputando espaço. De jeito nenhum. Eu só espero que essa fofoca não tenha vindo de um homem, né? É isso aí. Ah, se a gente não fica ligado, minha gente, tchau!”, finalizou a gata.