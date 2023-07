Paolla Oliveira dá detalhes do seu primeiro encontro quente com Diogo Nogueira

A atriz contou que primeiro eles jantaram para depois curtirem um momento mais íntimo, revelando que a ordem foi invertida

Já contei para vocês que as caixinhas de perguntas são um bom aliado para as minhas fofoqueiras arrancarem tudo dos famosos, né? Pois bem, uma internauta perguntou do primeiro encontro de Paolla Oliveira com Diogo Nogueira e recebeu uma resposta à altura. A atriz contou que a ordem do encontro foi invertida, pois primeiro eles jantaram para depois se curtirem.

“Aconteceu o jantar, massa com camarão. Só que a ordem foi invertida. Jantamos depois… Sem mais detalhes”, respondeu a artista em um tom bem-humorado.

Vale ressaltar que depois disso, os dois engataram um namoro que dura já há algum tempo, deixando os fofoqueiros de plantão ainda mais curiosos para detalhes da intimidade do casal.