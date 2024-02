Paola Machado anuncia separação de Carioca após 18 anos

Vish! A bruxa está solta na vida dos casais. Paola Machado usou suas redes sociais para comunicar o fim do seu casamento com Márvio Lúcio, o Carioca do Pânico.

“Para esclarecer os rumores, meu casamento chegou ao fim há algum tempo. Conto com a compreensão de todos para que a nossa privacidade seja preservada neste momento”, diz postagem feita pela educadora física.

Os dois se casaram em 2012. A cerimônia aconteceu em São Paulo em novembro, com duas horas de atraso porque a família de Carioca se perdeu pela cidade. Na época, Paola e Carioca já moravam juntos há seis anos. Eles também são pais de duas crianças, os gêmeos Nicolas e Lorena de 12 anos.