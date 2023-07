Paola Carosella manda indireta para Virgínia: “Tem 42 milhões de seguidores, inventou uma base que cai e só posta foto de bunda”

Ao mandar a indireta, a chef de cozinha deu alguns detalhes que fizeram com que os internautas chegassem até o nome da Virgínia.

Amores, na noite de ontem (14), a musa, apresentadora e chef de cozinha Paola Carosella deu o que falar durante a sua participação no podcast PodPah, que é apresentado pelos influenciadores Igão e Mítico, isso porque, em determinado trecho da conversa, enquanto falavam sobre o seu programa na GNT, “Alma de Cozinheira”, Paola comentou sobre a criação de conteúdo de alguns influencer que que lhe parece meio falso.

“Tem muitas celebridades e pessoas com trilhões de seguidores, que quando você olha o que elas fazem, é tudo meio falso, quando você fala, as pessoas assistem e gostam do que a gente faz, vocês… [apresentadores do podcast], porque é verdadeiro”, iniciou a apresentadora.

Logo em seguida, sem citar nomes, a chef de cozinha soltou uma baita de uma indireta, que devido aos detalhes dados por ela, os internautas suspeitam que a mesma estava falando da influenciadora Virginia Fonseca.

“Enquanto tem criadoras de conteúdo ou influencers que tem 42 milhões de seguidores e só postam foto de bunda, eu fico olhando… Hoje conheci uma, que parece que inventou uma base que cai, não sei quem é, não entendi. Mas minha filha me contou. Aí você vai ver o feed e só tem bunda. Como tem 40 milhões de pessoas que seguem?”, alfinetou Carosella.

Por fim, Paola explica que estava conversando com sua filha, Francesca, de 11 anos, e ao perguntá-la o motivo das pessoas acompanharem alguém que só posta foto da bunda, a menina lhe respondeu que as pessoas querem ser como a suposta influenciadora.

“E foi muito legal essa conversa. Porque falei: ‘Por que 40 milhões de pessoas seguem essa mulher que só posta foto de bunda?’. E a minha filha, com 11 anos, falou: ‘Porque querem ser igual a ela’. Então, por um lado, tem um monte de gente que almeja isso, que acha que é a fórmula da felicidade ou da perfeição ou o que for”, completou a chef de cozinha.