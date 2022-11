Paola Carosella comenta o silêncio de Bolsonaro: “Os milhões que votaram nele? Abandonou?”

Após derrota no segundo turno contra Lula, o presidente do Brasil mantém silêncio mesmo diante a milhões de votos

Habla mesmo, mami! Paola Carosella soltou o verbo no Twitter diante do silêncio de Bolsonaro após a derrota no segundo turno contra Lula. A empresária questiona os milhões de eleitores que votaram nele, ressaltando que Jair abandonou os seus eleitores.

“Como assim nada? Nem uma palavra para os milhões que votaram nele? Abandonou?”, escreveu no Twitter.

O que sabemos é que enquanto Bolsonaro não fala nada, seus eleitores vão às ruas e pedem intervenção militar. Afe, que chacota!