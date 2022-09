Pantanal: Unidas, Zuleica e Maria Bruaca fazem bom proveito do dinheiro de Tenório, após a sua morte

As mulheres do falecido vilão, finalmente encontraram a felicidade.

E finalmente as humilhadas estarão sendo exaltadas. Após a morte de Tenório (Murilo Benício), as duas ‘santas’ que comeram o pão que o diabo amassou com o vilão terão ótimas reviravoltas em suas vidas.

Enquanto Zuleica (Aline Borges) fechará uma bela parceria com José Leôncio (Marcos Palmeira) e assumirá os negócios da fazenda do Mato Grosso do Sul, Maria Bruaca (Isabel Teixeira) finalmente encontrará a paz ao lado do seu amado Alcides (Juliano Cazarré).

Com a morte do vilão da trama, as ex-rivais se juntarão para comemorar a fortuna que foi deixada pelo falecido. Em consenso, elas farão melhorias na fazenda pantaneira para que Guta (Julia Dalavia) e Marcelo (Lucas Leto) tenham melhores condições para criar o netinho de ambas.

Em seguida, a enfermeira irá atrás do rival de seu falecido marido, propondo uma sociedade entre os dois, nas terras as quais ele era apenas um investidor. O rei do gado aceitará a proposta e garantirá que o filho de Guta tenha um futuro bem amparado.

Já a ex-dona de casa, esperará apenas o casamento de sua filha com Marcelo e o nascimento de seu neto para finalmente assumir as suas terras no Sarandi. Junto com Alcides, Maria recomeçará uma vida nova.