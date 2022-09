Pantanal: Tadeu afirma ao pai que abandonará a família para ficar com a amada, Zefa

Enfurecido com o peão, José Leôncio ameaça deserdar o rapaz.

Fogo no parquinho! Furioso com José Leôncio (Marcos Palmeira), Tadeu (José Loreto), diz ao pai que deixará a fazenda para ir embora com Zefa (Paula Barbosa), que havia sido expulsa de casa pelo rei do gado. Sem paciência para os ‘dramas’ do filho, José Leôncio ameaça a deserdá-lo caso saia de casa.

A empregada que tentará alertar o sogro a respeito das tramas do pistoleiro Solano, será expulsa pelo boiadeiro, que não acreditará em nenhuma palavra que a moça teria falado, isso graças ao mau caráter que vem cercando a moça, Renato (Gabriel Santana).

Tadeu tomará as dores da amada, ao descobrir sobre sua expulsão e enfrentará o pai, dizendo que abandonará a fazenda para ficar com Zefa. Irritado com a atitude do peão, José Leôncio afirmará que, caso o filho persista com essa decisão de abandonar a família, ele será deserdado.