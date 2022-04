Pantanal: Sucuri gigante envolve Jove para salvá-lo

Velho do Rio toma forma do animal para salvar a vida do neto

Minha gente, para TU-DO! Pantanal está me deixando de cabelo em pé e Jove, Jesuíta Barbosa, essa semana está dando nó na fumaça. Nos próximo capítulos o jovem vai sair para desbravar o Pantanal e ficará entre a vida e a morte ao ser picado por uma cobra. Jove é picado por cobra e fica entre a vida e a morte (Foto: Reprodução) A sorte do garoto é que o Velho do Rio, Osmar Prado, vê tudo de longe e acaba socorrendo o neto. Ele toma a forma de uma sucuri gigante e envolve todo o corpo de Jove para salvá-lo. Tudo acontecerá contra a vontade de Tibério, Guito, mas Jove insiste a ir até o ninhal sozinho, e ao ser picado pela cobra ele desmaia e fica entre a vida e a morte sozinho no meio do Pantanal. Acontecerá um corte de cena e mostrará o velho na forma humana chegando com o neto na tapera de Juma, Alanis Guillen, onde eles podem dar os cuidados para manter o jovem vivo. O Velho do Rio então pede para que Juma faça o ritual de cura, e após muito esforço, Jove retoma a lucidez e a vida. Vai ser um capítulo de tirar o fôlego, e esse eu não perco por nada. Juma faz ritual para curar Jove (Foto: Reprodução)