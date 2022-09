Pantanal: Renato prometerá vingança pela morte de seu pai: “eu não vou errar!”

O garoto estará prestes a matar Solano, mas será interrompido por Juma, que lhe ameaçará.

Ao descobrir sobre a morte de Tenório (Murilo Benício), Renato (Gabriel Santana) ficará revoltado e prometerá fazer justiça e vingar a morte de seu pai. O herdeiro do mau-caráter irá até as terras dos Leôncios, com uma arma em mãos e dará de cara com Zaquieu (Silvero Pereira).

Desconfiado com a presença do rapaz por aquelas bandas, o ex- mordomo do vilão peguntará quem é ele e de forma curta e grossa, Renato responderá: “Da parte do homem que você matou…Ou ao menos diz ter matado”.

O garoto desafiará o funcionário de José Leôncio (Marcos Palmeira), que afirmará não possuir nenhuma arma. Estando cada vez mais irritado, Renato perguntará para Zaquieu: “Cadê a arma que você usou pra matar o meu pai?”.

O empregado do rei do gado contará ao vilãozinho que a arma utilizada no crime não era sua e deixará claro para o garoto que Tenório havia dado o primeiro tiro. Ele então afirmará ao ex-mordomo: “Eu vou fazer o mesmo. Só que, no meu caso, eu não vou errar!”.

O herdeiro da maldade em pessoa, apontará a arma ao homem, ameaçando lhe matar, porém será surpreendido pela mulher-onça (Alanis Guillen), que mandará o vilãozinho abaixar, pois caso contrário ele morrerá.