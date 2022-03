Maria Bethânia, Almir Sater e cena de castração. Saiba tudo sobre Pantanal

Nova novela das nove estreia dia 28 desse mês na Globo

Mais noveleira que eu está para nascer. Estou animadíssima com o remake de uma das novelas mais icônicas do Brasil e trouxe várias novidades sobre a nova queridinha das nove: Pantanal. A novela chega dia 28 às telinha do plim plim.

Pantanal chega as telinhas da Globo dia 28 (Foto: Reprodução)

Com viola comandada por Almir Sater e na voz de Maria Bethânia,os dois darão vida ao tema ruralista da novela e a canção composta pelo músico mineiro Marcus Viana. A canção seguirá a mesma temática que já seguia na época da TV Manchete, embargada por uma boa e velha viola.

Além disso, a famosa cena de castração que chocou o Brasil na década de 90 estará no remake. A trama assinada por Bruno Luperi, neto de Ruy Barbosa, não deixou de fora o acontecimento em que Tenório flagra Alcides e sua mulher, Maria Bruaca, juntos, fazendo com que ele abra um casebre e mutilando o peão.

Cena de castração chocou o Brasil na década de 90 (Foto: Reprodução)

Sabemos que a cena pode gerar maior mistério e não acontecerá da mesma forma que aconteceu em 1990, mas já estou ansiosíssima para ver tudo que prepararam em meio ao Pantanal do Brasil.

Vale lembrar que mais de 150 toneladas de equipamento foram levados para o Mato Grosso do Sul para realização das gravações que acontecem em meio a um cenário desconhecido por muitos, ainda mais após um período pandêmico.

Vocês não perdem por esperar muitas fofocas e resumos das minhas preferidas. Estaremos juntas na estreia de Pantanal, dia 28, hein?!